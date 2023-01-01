Алхимия. Магия оригинального мышления в мире отупляющего конформизма. Рори Сазерленд. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Что будет, если попытаться решить все проблемы в мире с помощью логики?



Останутся логически нерешаемые.



Логика может быть полезным инструментом, но люди переоценивают ее значимость. Рори Сазерленд рассказывает, когда «логичное» и «эффективное» — противоположности, как мы делаем выбор и почему бессмысленные на первый взгляд идеи могут оказаться лучшими. Книга для всех, кому интересно волшебство иррационального.



Алхимия слушать на видеосервисе Wink.