WinkАудиокнигиАлхимия. Магия оригинального мышления в мире отупляющего конформизма. Рори Сазерленд. Ключевые идеи книги
Алхимия. Магия оригинального мышления в мире отупляющего конформизма. Рори Сазерленд. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие28 мин16+
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Сюжет
Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.
Что будет, если попытаться решить все проблемы в мире с помощью логики?
Останутся логически нерешаемые.
Логика может быть полезным инструментом, но люди переоценивают ее значимость. Рори Сазерленд рассказывает, когда «логичное» и «эффективное» — противоположности, как мы делаем выбор и почему бессмысленные на первый взгляд идеи могут оказаться лучшими. Книга для всех, кому интересно волшебство иррационального.
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