Алхимики. Владимир Батаев,Моль Тота (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

В сложной профессии алхимика одна маленькая ошибка может грозить катастрофическими последствиями. А когда к обыкновенной провинциальной алхимичке наведывается добытчик редких ингредиентов, куплей-продажей дело явно не закончится. Ведь стоит чуть напортачить, как приворотное зелье может рвануть…В то же время глава кафедры алхимии в Академии магии трансмутирует себя в комок слизи. И если с этим он справился самостоятельно, то обратное превращение явно потребует посторонней помощи.Объявления о розыске известного добытчика алхимических ингредиентов развешаны на каждом столбе. Но за что объявлена награда за голову его спутницы?Но если за выполнение задания ректор Академии обещал отрезать себе бороду, привязать к мошонке и в таком виде пробежаться по двору – надо браться за дело! А с остальными вопросами можно разобраться по пути. И если с этим не справится Рейнард Лис – то не справится никто!



Алхимики слушать на видеосервисе Wink.