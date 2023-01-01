Алхимик. Журнал Иср Кейла. Василий Маханенко (книга, 2020) слушать онлайн

«Журнал Иср Кейла» – фантастический роман Василия Маханенко, четвертая книга цикла «Алхимик», жанр ЛитРПГ, постапокалипсис, темное фэнтези. Для Тайлина Влашича, юного алхимика 12 лет, настали темные времена. Его изгнали из Империи. Его исключили из Академии. За ним отправили страшного убийцу. Его сбросили до первого уровня. Ему изменили требования к именным предметам. Немногие взрослые могли бы справиться с возникшими проблемами, но только не Тайлин. Когда за плечами стоят два наставника, любимая девочка и друг, никакие проблемы не страшны. Мало того, где-то в кабинете Ректора Академии находится журнал древнего, необходимый для поиска «Крови Дракона». Видимо, настала пора нанести «визит вежливости» и заполучить ценную вещь себе. Дело за малым – придумать способ, как проникнуть в самое охраняемое здание планеты.



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