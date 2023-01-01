WinkАудиокнигиAlibaba. История мирового восхождения от первого лица. Дункан Кларк
Alibaba. История мирового восхождения от первого лица. Дункан Кларк (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн589 мин12+
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Сюжет
Инсайдерское откровение о том, как один человек построил мировую корпорацию, способную противостоять таким гигантам как Walmart и Amazon. Всего за десять лет Джек Ма, бывший преподаватель английского, основал и построил Alibaba Group, в которую сегодня входят: Alibaba.com, Alibaba Pictures, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com, Alipay и другие. Джек Ма – Рокфеллер XXI века, акции Alibaba в 2014 году побили рекорды, достигнув 25млрд долларов. Перед вами история компании и самого Джека, иконы частного предпринимательства и привратника миллионов потребителей от китайского Ханчжоу до тверского Торжка.
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