Али-Баба и сорок разбойников. Эпосы, легенды и сказания (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда-то давным-давно в одном персидском городе жили два брата Касим и Али-Баба. Али-Баба с самого утра и до позднего вечера рубил дрова, чтобы потом продать их на рынке и купить себе немного еды. В один из дней Али-Баба стоял под высоким деревом и уже собирался его срубить, как вдруг увидел, что с�орок разбойников, нагруженные тяжелыми мешками, подошли к скале, в которой была маленькая дверь. Атаман крикнул «Симсим, открой дверь!» и дверь в скале распахнулась. После того, как разбойники вышли из пещеры, сели на коней и ускакали, Али-Баба набрался смелости, воспользовался заклинанием и проник в пещеру, оказавшуюся битком набитой сокровищами…



Али-Баба и сорок разбойников слушать на видеосервисе Wink.