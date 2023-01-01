Альфонс и Луиза. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

После возвращения из армии Арсений не спешил устроиться на работу, мечтая продать родительскую дачу и на эти деньги открыть своё дело. Он весело проводил время со своей новой подружкой Луизой, когда к той пришёл неожиданный гость. Спрятавшийся Арсений понял, что у Луизы есть богатый «папик», который её содержит, и, почувствовав гнев и отвращение, высказал девушке все, что об этом думает. Вернувшись домой, Арсений узнал, что у его матери Киры появился поклонник Роман, который намерен жить с ними. Арсений, считая, что у жениха корыстные цели, поссорился с матерью, оскорбил её друга, назвав его альфонсом. Арсений не мог забыть Луизу, и молодые люди снова стали встречаться. Но Луиза привыкла не стеснять себя в средствах, она стала приглашать Арсения то в клуб, то в ресторан, покупать ему модную одежду, оплатила страховку на его машину. Постепенно Арсений понимал, что сам ведет себя как альфонс. Однажды Арсений случайно подслушал телефонный разговор, из которого понял, что у Романа есть молодая любовница. Он рассказал об этом матери, но та не поверила. Арсений выследил Романа с девушкой и стал снимать их на камеру телефона. И вдруг узнал в девушке Романа Луизу. Увидев запись, сделанную сыном, Кира выгнала Романа. Но и с Арсением стала вести себя отстраненно и категорически отказалась помогать ему с бизнесом. Расстроенный Арсений пришел к Луизе, чтобы поговорить с ней начистоту, и застал у неё Романа. Арсений устроил девушке скандал, во время которого выяснилось, что Роман не любовник, а родной отец Луизы, и та из гордости не говорила об этом. Арсений, почувствовав себя обманутым и оскорблённым. Он всю ночь бродил по городу, а утром вернулся домой и обнаружил, что вещи в квартире разбросаны, а матери нет дома. Неожиданно в дверь позвонила Луиза и сообщила, что Киру увезли в больницу с сердечным приступом. Она рассказала Арсению, как трогательно Роман заботился о его матери. Арсений почувствовал себя виноватым и был готов на всё, чтобы мать его простила. Луиза и Арсений помирились. Арсений, переживая за маму, нашел и общий язык с Романом.



Альфонс и Луиза слушать на видеосервисе Wink.