Алфавит. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Алфавит. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Алфавит. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство31 мин16+

Сюжет

Закончив институт, Инна Журбина приходит работать на кондитерскую фабрику секретарем директора и тут же в него влюбляется. У Инны есть верный «рыцарь» Сергей Филисов, влюбленный в нее с детства. Дело у них идет к свадьбе, но влюбленность в начальника, Олега Павловича Кузнецова, застает Инну врасплох, и она даже готова пожертвовать давно сложившимися отношениями с Сергеем. А у Олега Павловича всего лишь кризис среднего возраста, и, хотя его брак, в принципе, себя изжил, ни о какой любви по отношению к Инне с его стороны речи не идет – он просто решил завести «жену на работе», которая бы восхищалась им, заботилась о нем и терпела все его капризы. Он жалуется Инне на проблемы в семейной жизни. Она искренне сочувствует и принимает его ухаживания за чистую монету. Сергей очень болезненно и ревниво относится к начальнику Инны и переживает, что ситуация складывается не в его пользу. Он пытается объяснить Инне, что Олег Павлович действует по накатанной схеме, пытаясь соблазнить очередную молоденькую секретаршу. В качестве аргумента Сергей даже рассказывает Инне про приятеля своего отца, который подбирал секретарш так, что бы их имена шли по алфавиту. Но Инна ничего не хочет слушать: она воспринимает отношения с Олегом Павловичем всерьез и ждет от него того же. Только убедившись, что ее использовали, Инна способна оценить, насколько надежный и порядочный человек Сергей.

Алфавит слушать на видеосервисе Wink.

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