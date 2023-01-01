Алерния. Выбор. Серг Усов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Выбор» – фантастический роман Серга Усова, вторая книга цикла «Алерния», жанр боевое фэнтези, попаданцы. Что произойдёт, если сознание кого-то из наших современников попадёт в тело человека, находящегося почти в самом низу социальной лестницы средневекового мира? Мира мрачного, грязного и жестокого? Казалось бы, ответ очевиден. Гибель или помутнение рассудка. Но не в нашем случае. Когда и характер тот, что нужно, да и роялем на старте придавило поистине огромным.



Алерния слушать на видеосервисе Wink.