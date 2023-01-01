WinkАудиокнигиАлерния. Война. Серг У�сов
Алерния. Война. Серг Усов (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Фантастика16+
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О книге
Война – фантастический роман Серга Усова, четвертая книга цикла «Алерния», жанр боевое фэнтези, попаданцы. Попаданка из нашего мира в мир жестокого и мрачного магического средневековья не погибла и не сошла с ума. Вика уверенно устраивается в новой жизни, обзаводится друзьями и соратниками. Ею создан Орден Тени с официально благими целями. Теперь ей предстоит его развивать и расширять. Вот только на королевство, в котором действует наша современница, готовят нападение неугомонные соседи.
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