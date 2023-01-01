Аленький цветочек. Часть 7. Сергей Аксаков
Wink
Аудиокниги
Аленький цветочек. Часть 7. Сергей Аксаков

Аленький цветочек. Часть 7. Сергей Аксаков (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Сказки0+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Очнулась девушка, и скоро страх прошел. Захотела купеческая дочь родных навестить, но к положенному времени надо вернуться. А сестры худое задумали: все часы в доме перевели. Застала она чудище лесное с саду у цветочка аленького, мертвого. Стала девушка плакать и обнимать его и любимым называть. Обратилось от таких слов чудище в принца. Читает Николай Литвинов

Аленький цветочек слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Сказки

Рейтинг