Аленький цветочек. Часть 6. Сергей Аксаков
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Аленький цветочек. Часть 6. Сергей Аксаков

Аленький цветочек. Часть 6. Сергей Аксаков (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Сказки0+

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Сюжет

Любое ее желание чудище выполняло, и стала она привыкать к своему житью-бытью. Захотелось ей услышать голос своего господина. Испугалась она, но виду не подала. К голосу его она попривыкла и стала молить, чтобы явился он ей на глаза. Показался он ей издали, и упала красавица без чувств от ужаса. Читает Николай Литвинов

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