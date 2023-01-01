Аленький цветочек. Часть 6. Сергей Аксаков (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Любое ее желание чудище выполняло, и стала она привыкать к своему житью-бытью. Захотелось ей услышать голос своего господина. Испугалась она, но виду не подала. К голосу его она попривыкла и стала молить, чтобы явился он ей на глаза. Показался он ей издали, и упала красавица без чувств от ужаса. Читает Николай Литвинов



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