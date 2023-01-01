WinkАудиокнигиАленький цветочек. Часть 4. Сергей Аксаков
Аленький цветочек. Часть 4. Сергей Аксаков (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
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Сюжет
И решил купец поговорить с дочерьми и, если не захочет никто избавить его от смерти, воротиться к чудищу мохнатому. Старшие наотрез отказались. А дочь меньшая любимая попросила благословения у отца и стала собираться в дальний путь. И берет с собой цветочек аленький. Читает Николай Литвинов
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