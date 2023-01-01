WinkАудиокнигиАлая Цитадель. Роберт Ирвин Говард
Алая Цитадель. Роберт Ирвин Говард (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фэнтези, Классика16+
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Сюжет
Король Офира Амальрус предает короля Аквилонии Конана вступая в заговор с королем Кофа Страбонусом и чародеем-некромантом Тзота-Ланти. Конан попадает в плен и оказывается заточенным в Алой Цитадели – обители Тзота-Ланти. © Reading Звукорежиссёр – Эмиль Сатбаков Иллюстрации – Павел Кунгурцев Редактор – Лидия Ощепкова
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