Алая Цитадель. Роберт Ирвин Говард (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Король Офира Амальрус предает короля Аквилонии Конана вступая в заговор с королем Кофа Страбонусом и чародеем-некромантом Тзота-Ланти. Конан попадает в плен и оказывается заточенным в Алой Цитадели – обители Тзота-Ланти. © Reading Звукорежиссёр – Эмиль Сатбаков Иллюстрации – Павел Кунгурцев Редактор – Лидия Ощепкова



Алая Цитадель слушать на видеосервисе Wink.