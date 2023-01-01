Алая чума. Сила сильных. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В 2013 году на планету обрушивается неизвестное заболевание, убивающее людей всего за несколько часов. Чудовищная эпидемия болезни под названием «алая чума» охватывает планету, приводя к массовой гибели людей. На обломках цивилизации выживают единицы, и жизнь оставшихся людей необратимо меняется… Книга Джека Лондона «Алая чума» повествует о постапокалиптическом обществе, где действуют совсем другие правила и законы, где люди превращаются в варваров и дикарей, и единственная цель – выжить любой ценой. По прошествии времени люди уже не помнят о своeм былом величии и лишь старый профессор, чудом доживший до преклонного возраста, бережно хранит в своей памяти воспоминания о расцвете человеческой цивилизации и тех страшных событиях, приведших к еe краху. Но это, по большому счету, уже никому не интересно – только трое любопытных мальчишек решают у вечернего костра послушать рассказ старика. Сборник рассказов «Сила сильных» характерен для всего творчества писателя – это истории о мужественных людях, непростых ситуациях, борьбе и скитаниях, о том, какой непростой выбор ставит перед человеком жизнь.



Алая чума слушать на видеосервисе Wink.