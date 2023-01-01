Акционер. Большие деньги на маленьких компаниях. Валерий Золотухин. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

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Когда речь заходит о выдающихся инвесторах, мы вспоминаем Уоррена Баффетта и Джорджа Сороса. А если речь идет про отечественный бизнес, про отечественные компании? Путь на инвестиционный олимп не заказан никому, утверждает Валерий Золотухин. Его стратегия инвестирования в малый и средний би�знес на восьмилетнем отрезке позволила получить среднегодовую доходность более 70%. Капитализация его инвестиционной компании IMPACT Capital — более $30 млн. Результаты впечатляют. И это не предел. Может быть, это русский Уоррен Баффетт? Слушайте аудиосаммари — в нем раскрываются все секреты.



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