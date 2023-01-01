Акценты. Хранитель русской старины. Савва Ямщиков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Большую часть своей жизни С. В. Ямщиков провeл в русской провинции, сначала занимаясь профилактическими реставрационными работами на произведениях иконописи, а затем, обследуя музейные запасники, составляя реставрационную «Опись произведений древнерусской живописи, хранящихся в музеях РСФ�СР» и отбирая иконы для восстановления в Москве. За сорок с лишним лет Савве Ямщикову удалось возродить сотни произведений иконописи, уникальные собрания русских портретов XVIII—XIX вв. из различных музеев России, вернуть многие забытые имена замечательных художников. Программа прозвучала в эфире в сентябре-октябре 2008 года.



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