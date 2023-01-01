WinkАудиокнигиАкценты. История как политика. Наталия Нарочницкая
Акценты. История как политика. Наталия Нарочницкая (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература, Религия и духовная литература65 мин12+
Сюжет
Программа прозвучала в эфире в январе-феврале 2008 года. Нарочницкая Наталия Алексеевна – известный общественный деятель, председатель Фонда исторической перспективы, автор книги «Россия и русские в мировой истории», доктор исторических наук.
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