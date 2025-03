Ах, Вильям!. Элизабет Страут (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Роман «Ах, Вильям!» – финалист Букеровской премии и лучшая книга года по версии The New York Times Book Review, The Washington Post, Time, Vulture, She Reads. Успешная писательница Люси давно в разводе с Вильямом, с которым прожила в браке много лет. Внезапно судьба снова сводит их вместе. Бывший супруг приглашает героиню отправиться с ним в Мэн на поиски его сестры, о существовании которой он узнал совсем недавно. Несмотря на долгие годы брака и огромный писательский опыт Вильям остается для Люси загадкой. Он словно книга, которую она не сумела прочитать. Возможно, именно это побуждает ее принять приглашение. В путешествии бывшие супруги вспоминают и обсуждают свои первые годы вместе, рождение дочерей, тяжелый развод и новую жизнь порознь. Размышляют над причинами расставания и над теми силами, которые до сих пор крепко связывают их несмотря ни на что. «Я бы все отдала, весь свой писательский успех, я отдала бы все – и глазом не моргнув, я бы все отдала – в обмен на крепкую семью, где дети знают, что горячо любимы, а родители не разошлись и тоже любят друг друга». Элизабет Страут, лауреат Пулитцеровской премии за культовый роман «Оливия Киттеридж», приоткрывает те тайны семейной жизни, которые близкие люди хранят друг от друга, а иногда даже от самих себя. Слушайте аудиоверсию этой замечательной, умной и тонкой истории со скелетами в шкафах, флешбэками и юмором в изумительном исполнении Натальи Казначеевой. Пресса о книге: «Чудесное качество прозы Страут заключается в том, что она открывает глубины с помощью легчайших прикосновений. Роман заканчивается уверенностью, что источник любви лежит не столько в понимании, сколько в принятии, хотя может потребоваться целая жизнь, чтобы понять разницу между этими вещами»,– The Guardian «Страницы этой книги пронизаны очень интимной, хрупкой, отчаянной человечностью, и от этого буквально перехватывает сердце. Практически каждая фраза у Страут – концентрация откровения»,– The Washington Post «Люси Бартон (и вместе с ней сама Страут, дважды выходившая замуж) размышляет вроде бы о себе и бывшем муже, но в то же время сожалеет о том, что не изменить, о горе утраты, о тайне материнской любви, семейных отношениях, о старении и смерти. В этом небольшом тексте столько интимности, хрупкости, человеческого тепла и глубины, что к нему будешь возвращаться снова и снова, как к очень близкому человеку»,– Наталья Ломыкина, Ведомости



