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Акафисты мр3 сборник. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Религия и духовная литература548 мин6+
Сюжет
Состав сборника: 1. Акафист сщмч. Киприану и мц. Иустинии. 2. Акафист прп. Серафиму Саровскому. 3. Акафист иконе Божией Матери «Скоропослушница». 4. Акафист иконе Божией Матери «Радуйся, Невесто Неневестная». 5. Акафист святителю Иоанну Шанхайскому. 6. Акафист иконе Божией Матери «Ченстоховская». 7. Акафист святителю Николаю Чудотворцу. 8. Акафист иконе Божией Матери «Всецарица» (на русском языке). 9. Акафист иконе Божией Матери «Всецарица» (на греческом языке). 10. Акафист святому Царю Николаю. 11. Акафист Иисусу Сладчайшему (читает прот. Николай Гурьянов). 12. Бонус – Песни православных паломников «Царица Небесная».
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