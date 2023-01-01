Акафист Пресвятой Богородице. Данилов монастырь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Акафист Пресвятой Богородице. Исполняет праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря, регент – Георгий Сафонов. Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря, основанный в 1989 году, существует как богослужебный и концертный коллектив, принимающий участие в праздничных богослужениях в Даниловом монастыре и в торжественных богослужениях, возглавляемых Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Концертные программы хора, носящие просветительский характер, включают в себя шедевры русского и зарубежного певческого искусства и проходят в различных концертных залах России, ближнего и дальнего зарубежья. Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря является лауреатом международных конкурсов хоровой музыки и активным участником международных форумов и симпозиумов по проблемам хорового исполнительства.



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