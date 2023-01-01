Акафист преподобному Серафиму Саровскому. Данилов монастырь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Акафист преподобному Серафиму Саровскому. Исполняет праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря был основан в 1989 году. Этот богослужебный и концертный коллектив принимает участие в праздничных богослужениях в Даниловом монастыре и в торжественных богослужениях, возглавляемых Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Концертные программы хора носят просветительский характер включают в себя шедевры русского и зарубежного певческого искусства и проходят в различных концертных залах России, ближнего и дальнего зарубежья. Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря является лауреатом международных конкурсов хоровой музыки и активным участником международных форумов и симпозиумов по проблемам хорового исполнительства.



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