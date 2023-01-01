Акафист Пантелеимону великомученику и целителю. Данилов монастырь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

При жизни святой Пантелеймон лечил тела людей, а в смерти спас множество душ, открыв им истинного Бога. После кончины он остался навсегда целителем и помогает всем больным. Великомученик Пантелеймон – один из самых почитаемых на Русской земле святых. Икона его известна как чудотворная. К ней обращаются не только православные, но и католики, мусульмане, все, кто верит в ее целительную силу. Издательство Даниловский благовестник Год издания 2012 г



Акафист Пантелеимону великомученику и целителю слушать на видеосервисе Wink.