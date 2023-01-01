Академия запретной магии. Анна Минаева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Захватывающие интриги и чародейские страсти в новой аудиокниге Анны Минаевой Всю свою жизнь я мечтала обладать магией. Стать одной из чародеек, которые не так давно перестали быть вне закона. Кто же мог подумать, что эти мечты исполнятся? И теперь, когда моя судьба уже решена главой рода, у мен�я появляется выбор. А еще путь, куда можно сбежать от нежеланной участи, – Академия запретной магии.



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