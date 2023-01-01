WinkАудиокнигиАкадемия расхламления. Квартира с сюрпризами. Мила Лимонова
Академия расхламления. Квартира с сюрпризами. Мила Лимонова (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фэнтези18+
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Сюжет
Если вы затеяли весеннюю уборку… Или никак не доходят руки ее начать, эта книга для вас! Уютное бытовое фентези, и главный злодей тут – хлам, скрывающий волшебство… Аня живет в заваленной хламом бабушкиной “трешке”, обожает смотреть сериалы за чаем с печеньками, а на личной жизни поставила крест. И в Академию расхламления она не хочет поступать, но придется. А там и чудеса не за горами. Квартира-то с сюрпризами оказалась! Хм, может быть, среди хлама и принца можно раскопать?
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