Академия порталов. Дракон за моей дверью. Книга 2. Ная Геярова
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Академия порталов. Дракон за моей дверью. Книга 2. Ная Геярова

Академия порталов. Дракон за моей дверью. Книга 2. Ная Геярова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези16+

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Сюжет

Кто знал, что разрыв с моим женихом все равно приведет меня к алтарю. Вот только теперь рядом стоит… дракон! И свадьба проходит в другом мире. И у меня есть всего один способ избежать нежелательного замужества. Это вернуться домой. Для этого всего-то необходимо построить портал в мой мир. Поэтому дорога мне в Академию порталов. Вот только кто же знал, что ректор академии – это и есть мой будущий муж. И он, судя по всему, отпускать меня никуда не собирается.

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Фэнтези

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