Академия (Основание). Айзек Азимов (книга, 1951) слушать онлайн

Сюжет

Самый известный роман Айзека Азимова, первая часть трилогии «Академия», получившей премию «Хьюго» в категории «Лучший книжный сериал всех времен». Недавно Apple TV выпустил сериал «Основание» по мотивам этой саги, которая из-за сложного сюжета считалась не экранизируемой. Отдаленное будущее. Человечество покорило космос, Земля уже давно перестала быть центром Вселенной. Огромные размеры Галактической Империи явно не пошли ей на пользу – уязвимость отдельных планет и неэффективное управление угрожают разрушить все, что было создано с таким трудом. Сможет ли Гэри Сэлдон – ученый, основатель науки «психоистория», восстановить человеческую культуру после грядущей катастрофы и периода варварства? Перед вами – один из самых влиятельных романов в истории научной фантастики, сочетающий захватывающее действие, революционные идеи и масштабное построение мира. Аудиокнигу читает известный актер Максим Суханов, который вместе со своим голосом передал тексту Азимова свою мощную энергетику и обаяние.



Академия (Основание) слушать на видеосервисе Wink.