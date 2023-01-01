Академия оборотней: верпанты. Ольга Коротаева (книга, 2021) слушать онлайн

Лерана не выделялась среди оборотней ни красотой, ни даром. У неё не было шансов привлечь Зикса. Избалованный почти безграничной властью, он не удостаивал и взглядом ни Лерану, ни её младшую сестру. Но всё изменилось, когда Зикс находит брата не-мага при смерти. Ему неважно, что произошло. Важно, чт�обы «преступница» была наказана. Для мести Зикс находит ту, что так похожа на образ, сохранившийся в памяти брата. Хотела мага, детка? Стань его сексуальной игрушкой. Не виновата? Докажи! Но что если похожих девушек вдруг окажется две? Внимание! Аудиозапись содержит откровенные сцены



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