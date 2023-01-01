Академия надежды. Ольга Олие (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Я готова оказаться где угодно, но подальше отсюда. Когда кажется, что жизнь закончилась, так и не начавшись, когда от отчаяния хочется перейти черту, приходит спасение оттуда, откуда не ждешь. И теперь остается понять, то ли я от затворничества умом повредилась, то ли и правда оказалась в другом мире, получив шанс на счастье.



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