Академия Красного Феникса. Дар богов. Алекса Вулф (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

«Академия Красного Феникса. Дар богов» – фантастический роман Алексы Вулф, жанр любовное фэнтези. Никогда не примеряйте кольцо, которое выкопали из земли. Иначе получите путёвку в другой мир, прямиком в магическую академию. А там суровые мужчины, заносчивый куратор, сокурсники, строящие козн�и, а то и мечтающие убить. Но где наша не пропадала? И с новыми дисциплинами разберёмся, и с куратором справимся, и влюбимся… Стоп! А вот этого в моих планах не было.



Академия Красного Феникса слушать на видеосервисе Wink.