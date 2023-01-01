Академия Красного Феникса. Дар богов. Алекса Вулф
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Академия Красного Феникса. Дар богов. Алекса Вулф

Академия Красного Феникса. Дар богов. Алекса Вулф (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Фэнтези481 мин16+
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Сюжет

«Академия Красного Феникса. Дар богов» – фантастический роман Алексы Вулф, жанр любовное фэнтези. Никогда не примеряйте кольцо, которое выкопали из земли. Иначе получите путёвку в другой мир, прямиком в магическую академию. А там суровые мужчины, заносчивый куратор, сокурсники, строящие козни, а то и мечтающие убить. Но где наша не пропадала? И с новыми дисциплинами разберёмся, и с куратором справимся, и влюбимся… Стоп! А вот этого в моих планах не было.

Академия Красного Феникса слушать на видеосервисе Wink.

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Фэнтези

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