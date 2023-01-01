Академия колдовских сил. Прятки с демоном. Ольга Романовская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Какие могут быть проблемы в двадцать лет? Решить, любишь ли одного упрямого демона, по совместительству ректора твоей Академии? А вот и нет! Вычислить темного мага, проникнуть в логово гильдии убийц и снять проклятие. На то она и Академия колдовских сил, что тут простых заданий не бывает.



Академия колдовских сил слушать на видеосервисе Wink.