WinkАудиокнигиАкадемия колдовских сил. Прятки с демоном. Ольга Романовская
Академия колдовских сил. Прятки с демоном. Ольга Романовская (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези833 мин16+
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Сюжет
Какие могут быть проблемы в двадцать лет? Решить, любишь ли одного упрямого демона, по совместительству ректора твоей Академии? А вот и нет! Вычислить темного мага, проникнуть в логово гильдии убийц и снять проклятие. На то она и Академия колдовских сил, что тут простых заданий не бывает.
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