Академия Галэйн. В погоне за драконом. Анна Минаева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Академия Галэйн. В погоне за драконом» популярной современной писательницы Анны Минаевой. Способность путешествовать по мирам не раз спасала Айрин жизнь. Скрыться от преследователя, украсть важный артефакт, получить интересный заказ. Вот только теперь за еe головой ведется самая настоящая охота. А где можно скрыться от Драконов? Правильно! В Академии Магии! Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Диной Бобылeвой, на чьем счету дублирование в более, чем 100 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Пятьдесят оттенков серого (2015)», «Богемская рапсодия (2018)», «Девушка, которая застряла в паутине (2018)», «Веном (2018)», «Mamma Mia! 2 (2018)», «Погоня за любовью (2018)», «Пятьдесят оттенков свободы (2018)», «Волк с Уолл-стрит (2013)», «Сноуден (2016)» и многих других. ©



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