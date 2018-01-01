Академия Галэйн. Душа дракона. Анна Минаева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Академия Галэйн-2. Душа дракона» популярной современной писательницы Анны Минаевой. Второй Миф – Душа Дракона. То, о чем мечтает каждый первый. Но правда страшнее и опаснее. Ведь душа Зверя может свести с ума. Я бы не стала задумываться об этом, если бы восемь лет назад не попала в эпицентр событий. И не полюбила дракона. Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Диной Бобылeвой, на чьем счету дублирование в более, чем 100 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Пятьдесят оттенков серого (2015)», «Богемская рапсодия (2018)», «Девушка, которая застряла в паутине (2018)», «Веном (2018)», «Mamma Mia! 2 (2018)», «Погоня за любовью (2018)», «Пятьдесят оттенков свободы (2018)», «Волк с Уолл-стрит (2013)», «Сноуден (2016)» и многих других. ©



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