Академия демонов. Когда высшие плачут. Ная Геярова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Кто сказал, что бытовая магия самая скучная? Такое могут думать только те, кто ею не занимаются. Вот только я не просила закидывать меня в другой мир, а уж влюбляться в декана факультета высшей магии тем более не собиралась. И кажется, именно он задался целью отчислить меня. Но ведь я не просто нечисть, а бес. Ой, а кто это у нас тут такой сердитый? Ох, это вас вместе со мной отправили в Академию Демонов? Посмотрим, кто из нас попал больше. Не успела подумать, как снова вляпалась в историю… А в старой академии слышны шорохи и происходят странные события. И лучше не оглядываться назад, когда бежишь от проклятия… Или не проклятия?



Академия демонов слушать на видеосервисе Wink.