Академия Алой короны. Обучение. Анна Минаева (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Анны Минаевой – «Академия Алой короны. Обучение». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Академия Алой короны – место, которое уничтожает слабых. Но именно тут я смогу найти ответы на все вопросы. Только здесь я смогу решить проблемы семьи и разобраться с клубящимися вокруг рода слухами. Звание младшего мастера бестиологии первый шаг на пути к моей цели. Но как оказалось, я и сама не подозревала, что ждет за следующим поворотом. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Академия Алой короны слушать на видеосервисе Wink.