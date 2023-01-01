Агент влияния. Как изменить все, что угодно. Керри Паттерсон, Джозеф Гренни, Дэвид Максфилд, Рон Макмиллан, Эл Свитцлер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
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Сюжет
Каждый раз, когда мы встречаем проблему, которую не можем решить, нам хочется сдаться и просто обрести покой. Вместо того чтобы изменить ситуацию, мы пассивно ее анализируем. И дело не в отсутствии смелости или мотивации — нам просто недостает умения воздействовать.
В книге «Агент влияния: как изменить все что угодно» поведенческие эксперты и мотивационные спикеры объясняют, как мы можем мотивировать людей совершать полезные действия, сменив неудачную модель поведения на эффективную. Создать иные модели поведения помогают шесть тактик — авторы «Агента влияния» приводят их все и рассказывают, как подобрать нужный ключик к сердцам людей, даже если кажется, что ничего изменить невозможно.
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