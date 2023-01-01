Агент влияния. Как изменить все, что угодно. Керри Паттерсон, Джозеф Гренни, Дэвид Максфилд, Рон Макмиллан, Эл Свитцлер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Каждый раз, когда мы встречаем проблему, которую не можем решить, нам хочется сдаться и просто обрести покой. Вместо того чтобы изменить ситуацию, мы пассивно ее анализируем. И дело не в отсутствии смелости или мотивации — нам просто недостает умения воздействовать.

В книге «Агент влияния: как изменить все что угодно» поведенческие эксперты и мотивационные спикеры объясняют, как мы можем мотивировать людей совершать полезные действия, сменив неудачную модель поведения на эффективную. Создать иные модели поведения помогают шесть тактик — авторы «Агента влияния» приводят их все и рассказывают, как подобрать нужный ключик к сердцам людей, даже если кажется, что ничего изменить невозможно.



Агент влияния слушать на видеосервисе Wink.