Агент КФ. Кир Булычев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кир Булычев «Агент КФ» – первая книга из дилогии о легендарном агенте Космофлота Андрее Брюсе. Планета Пэ-У лишь недавно вступила в Галактический центр и ее пока считают отсталой цивилизацией. Здесь все еще существуют кланы и действуют законы кровной мести. Но обитатели Пэ-У не так просты, ка�к может показаться. И желание одного из них – добиться власти – оборачивается захватом космического корабля и полетом к соседней планете, где некогда жили могущественные Ар-Анцы… По произведениям Кира Булычева сняты художественные и мультипликационные фильмы, изданы комиксы… Его тексты переведены на многие языки. Слушайте неустаревающую классику отечественной фантастики!



Агент КФ слушать на видеосервисе Wink.