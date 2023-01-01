Агасфер. Старьевщик. Вячеслав Каликинский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вячеслав Александрович Каликинский – журналист и прозаик, автор исторических романов, член Союза писателей России. Серия книг «Агасфер» – это пять увлекательных шпионских ретродетективов, посвящeнных работе контрразведки России в конце XIX – начале XX века. Главный герой известен читателям и слушателям по роману «Посол». Михаил Берг, бывший блестящий офицер. Он заступился за друга, японского посла, стал из-за этого калекой, оказался в розыске и долго скрывался в стенах монастыря. И вот наконец-то находит себе дело. Он становится у истоков контрразведки России и с командой единомышленников противодействует агентуре западных стран и Японии. Многие герои романа «Старьeвщик», открывающего серию, – реальные исторические личности. Итак, слушайте первую аудиокнигу серии «Агасфер».



Агасфер слушать на видеосервисе Wink.