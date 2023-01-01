WinkАудиокнигиАэлита. Часть 1. Алексей Толстой
Аэлита. Часть 1. Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Фантастика62 мин12+
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Сюжет
Радиопостановка по одноименному фантастическому роману о путешествии землян на Марс. Часть 1 Исполнители: Инженер Лось – Куликов Георгий Алексей Гусев – Маркушев Сергей Скайльс – Кторов Анатолий Кузьмин – Сашин-Никольский Александр Хохлов – Грибов Алексей Маша – Резанцева Лилия Лысый марсианин – Грузинский Александр От автора – Белокуров Владимир
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