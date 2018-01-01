Аэлита. Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

А.Н. Толстой начал писать роман «Аэлита» в 1922 году, в том же году он был напечатан в журнале «Красная новь». Роман, проникнутый глубокой чувственностью, изначально не был рассчитан на подростков. В 1937 году автор внeс в текст изменения, сокращения, затрагивающие и само содержание произведения. В �таком виде «Аэлита» издаeтся по сей день. Земляне попадают на Марс и обнаруживают там другую цивилизацию. Дочь главы Высшего совета Аэлита влюбляется в земного инженера Мстислава Лося… ©



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