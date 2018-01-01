Аэлита. Алексей Толстой
Wink
Аудиокниги
Аэлита. Алексей Толстой

Аэлита. Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Фантастика388 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

А.Н. Толстой начал писать роман «Аэлита» в 1922 году, в том же году он был напечатан в журнале «Красная новь». Роман, проникнутый глубокой чувственностью, изначально не был рассчитан на подростков. В 1937 году автор внeс в текст изменения, сокращения, затрагивающие и само содержание произведения. В таком виде «Аэлита» издаeтся по сей день. Земляне попадают на Марс и обнаруживают там другую цивилизацию. Дочь главы Высшего совета Аэлита влюбляется в земного инженера Мстислава Лося… ©

Аэлита слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг