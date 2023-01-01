Адвокат киллера. Софи Баунт (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Тетрадь смерти», «Шерлок», «Крестный отец», «Пятьдесят оттенков» … В этой книге вы встретите много знакомых образов. Но не думайте, что она не способна вас удивить. Эмилия – студентка юрфака. Мечтает о карьере судьи и делит мир на черное и белое. А Леонид – известный адвокат по уголовным делам. Отмазывает от тюрьмы последних подонков, преступников и ему плевать на мораль, лишь бы платили. И однажды он спасает Эми жизнь, в то же время, ее нанимают, чтобы отправить его за решетку… Первая часть цикла «Право на любовь» от популярного в сети автора Софи Баунт. Остросюжетные романы про юристов, которые сочетают в себе детектив и любовную линию. Студентка и горячий адвокат. От ненависти до любви, криминал и мафия, серая мораль, серийные убийцы и три обаятельных мужчины возле главной героини (адвокат, следователь и ученый).



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