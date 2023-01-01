Адмирал Нельсон. Владимир Шигин (книга, 2020) слушать онлайн

Книга известного российского писателя-мариниста, капитана 1 ранга Владимира Шигина «Адмирал Нельсон» посвящена истории жизни одного из самых знаменитых флотоводцев в истории человечества – адмирала Горацио Нельсона. Со смерти Нельсона минуло уже два столетия, но имя его и сегодня известно каждому. В Англии же оно – среди самых уважаемых. Трафальгарская площадь, Нельсоновская колонна и застывший на вечной стоянке корабль – памятник «Виктори» – все это дань памяти флотоводца от благодарных потомков. Британский национальный морской музей давно превращен в храм поклонения любимому герою. Он был вовсе не тем святочно-сусальным героем, каким его представляют ныне его соотечественники. Он бывал наивен и корыстен, жесток и коварен, любил деньги и непомерные почести, искал покровительства и был карьеристом. Жизнь его полна не только взлетов, но и падений. Однако он обладал удивительной способностью и собственные недостатки обращать на пользу своей популярности. Даже скандальные отношения с леди Гамильтон принесли Нельсону не меньше посмертной славы, чем его боевые дела. И все же почему именно Нельсона и сегодня моряки всего мира почитают как одного из самых выдающихся флотоводцев всех времен и народов? Ответ на этот вопрос достаточно прост. Только Нельсону было суждено дать противнику генеральные морские сражения: при Абукире, Копенгагене и Трафальгаре, каждое из которых завершилось полным уничтожением неприятельского флота и имело важнейшие стратегические последствия не только для Ан...Слушайте книгу.



Адмирал Нельсон слушать на видеосервисе Wink.