Адам. Метро 2033. Новосибирск. Вячеслав Кумин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Он – Ангел смерти, Чистильщик, Убийца… Он защищает свой новый дом – Академгород, самое большое и хорошо организованное объединение станций подземки, от внутренних и внешних врагов, потому что его старый дом захвачен и у него не осталось там никого чтобы туда возвращаться. Он без страха и упрека уничтожает всех, кто хоть как-то может посягнуть на последний оплот всего того человеческого, что осталось в человечестве заточенного под землей. Но… «Уважаемые читатели, имейте в виду, что романы „Адам. Метро 2033. Новосибирск“ и „Адам. Братский анклав“ не являются серией, это независимые книги, на одну тему, со схожим содержанием, переработанные для любителей фанфиков к „Метро 2033“ и независимой постапокалиптике соответственно. И если вы прочитали одну из них, то вторую можете не брать». Вячеслав Кумин



Адам слушать на видеосервисе Wink.