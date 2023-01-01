АБВГДйка. Ольга Замятина (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

От милой и немного безалаберной Станиславы уходит муж Федор, чтобы создать «великую книгу». Однако нечего грустить: женщине помогает предприимчивая подруга Карина – Купидон во плоти – и дети. Этих непоседливых мальчишек Федор и Станислава в свое время решили назвать по порядку букв алфавита – Антон, Борис и Василий. Они и не дают маме скучать. Ответственный Антон, умный Боря и любвеобильный Васька ставят перед матерью всё новые задачи: смастерить за пять минут костюм ежа или уложить в такси двести восемьдесят воздушных шаров. Впрочем, Станислава и сама не ищет легких путей, то она устраивается в магазин для взрослых, то красит волосы в апельсиновый цвет. А Карина в трудную минуту готова подставить и плечо, и бокал. Герои – такие близкие нам и такие родные – сохраняют доброту и остаются на позитиве несмотря ни на что. И читается эта книга тоже с улыбкой. И с верой в то, что и в жизни каждого из нас всё скоро наладится.



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