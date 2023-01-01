Абсолютно позитивные. Как преуспевают смелые компании, отдавая больше, чем получают. Пол Полман, Эндрю Уинстон. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Долгое время бизнес был просто способом зарабатывать деньги без оглядки на последствия бурного экономического роста. Но мир изменился. Появились компании, которые не только не вредят природе и социуму, но и значимо положительно влияют на политические и социальные процессы. Которые стараются сделать мир лучшим местом для каждого. На основе опыта одной из таких компаний, Unilever, ее бывший CEO Пол Полман и бизнес-консультант Эндрю Уинстон выделили ключевые признаки абсолютно позитивной организации и описали, как справляться с самыми невероятными вызовами, оставаясь коммерчески успешным бизнесом.



Абсолютно позитивные слушать на видеосервисе Wink.