Абсолютно честен. Автобиография. Фрэнк Лэмпард
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Абсолютно честен. Автобиография. Фрэнк Лэмпард

Абсолютно честен. Автобиография. Фрэнк Лэмпард (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Нон-фикшн678 мин16+

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Сюжет

Фрэнк начинал в престижной академии «Вест Хэма». Его дядя – легендарный тренер Гарри Реднапп, отец – бывший профессиональный футболист. Родители никогда не бедствовали. Казалось бы, Лэмпарду очень повезло. Но одного везения недостаточно, если хочешь стать лучшим. В своей автобиографии именитый полузащитник честно рассказывает о том, через что ему пришлось пройти, чтобы увековечить себя в футбольной истории.

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