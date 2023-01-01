Абсолютно честен. Автобиография. Фрэнк Лэмпард (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Фрэнк начинал в престижной академии «Вест Хэма». Его дядя – легендарный тренер Гарри Реднапп, отец – бывший профессиональный футболист. Родители никогда не бедствовали. Казалось бы, Лэмпарду очень повезло. Но одного везения недостаточно, если хочешь стать лучшим. В своей автобиографии имени�тый полузащитник честно рассказывает о том, через что ему пришлось пройти, чтобы увековечить себя в футбольной истории.



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