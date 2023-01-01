Абсолют. Том 4. Ascold Flow (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Я достиг вершины своего развития, уничтожив рассадник зла на Земле. Дал ей надежду на светлое будущее и был готов построить его своими же руками, вот только Система решила, что таким как я не место на планете и вырвала меня из родного мира в Новый. Она забрала у меня практически всё, лишив и легендарных артефактов и десятков способностей, оставив лишь немногое, что поможет мне выжить. Выжить в мире, что существует уже миллионы лет. В мире, где каждый может назвать себя Богом, ведь однажды, как и я достигли вершин могущества.Меня зовут Лид. И у меня есть сюрприз для мира Богов. Если вдруг старые боги думают, что к ним в «озеро» принесло очередного «малька» – пусть попробуют меня проглотить и не подавиться.



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