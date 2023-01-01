Абхазские сказки. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Абхазы – один из древнейших народов мира и входят в абхазско-адыгскую группу коренных кавказских народов. Роль устного творчества в духовной жизни абхазского народа неизмеримо велика. Сказка у абхазов – любимый и популярный жанр народного творчества. В фольклоре абхазов богато представлен�ы все основные жанровые разновидности сказки.



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