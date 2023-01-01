Абиссаль. Стейс Крамер
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Абиссаль. Стейс Крамер

Абиссаль. Стейс Крамер (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза1018 мин18+
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Сюжет

Продолжение скандального бестселлера Новая жизнь – так ли она хороша? Есть ли в ней место свободе? Глории пришлось поменять имя и цвет волос – теперь она Абиссаль, у нее на шее метка жестокой группировки, которая обещает ей стать семьей и новым домом. Этого ли она хотела? Но на что ни пойдешь ради любимого человека… Тем более если его жизни угрожает смерть, а спасти его можешь только ты.

Абиссаль слушать на видеосервисе Wink.

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