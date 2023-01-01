Абиссаль. Стейс Крамер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение скандального бестселлера Новая жизнь – так ли она хороша? Есть ли в ней место свободе? Глории пришлось поменять имя и цвет волос – теперь она Абиссаль, у нее на шее метка жестокой группировки, которая обещает ей стать семьей и новым домом. Этого ли она хотела? Но на что ни пойдешь ра�ди любимого человека… Тем более если его жизни угрожает смерть, а спасти его можешь только ты.



Абиссаль слушать на видеосервисе Wink.