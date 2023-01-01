Абдул Аль-Хазред или скиталец пустошей Багдада Главы 21 – 28. Алексей Сергеевич Гутора
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Абдул Аль-Хазред или скиталец пустошей Багдада Главы 21 – 28. Алексей Сергеевич Гутора

Абдул Аль-Хазред или скиталец пустошей Багдада Главы 21 – 28. Алексей Сергеевич Гутора (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Поэзия, Ужасы и мистика16+

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Сюжет

Абдул Аль-Хазред илискиталец пустошей БагдадаЖанр: ужасы в стихах От автора. Посвящается Говарду Лавкрафту и его вымышленному персонажу Аль Хазреду – арабу написавшему Некрономикон.Перед вами ужасы в стихах.Я написал данную поэму в 2010 – 2012г.Данное произведение есть моя собственная интерпретация личности и деятельности безумного араба переработанная в поэме, отличающейся от оригинальных рассказов. Алексей Гутора 2023 г.

Абдул Аль-Хазред или скиталец пустошей Багдада Главы 21 – 28 слушать на видеосервисе Wink.

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