Аббарр. Пепел и крылья. Хельга Воджик (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Хельга Воджик (Helga Wojik) – творческий псевдоним популярного художника-иллюстратора. Она известна в основном благодаря созданию коллекционных карточек для западных издательств, в том числе таких знаменитых компаний, как Marvel и DC Comics. Со временем Хельга Воджик решила, что для создания её собственных авторских миров графической новеллы недостаточно, и стала не только рисовать, но и писать. Так появилась книга «Аббарр», вышедшая в издательстве «Эксмо» с иллюстрациями автора. Представляем в аудиоформате первую книгу по миру Аббарра – роман «Пепел и крылья». Сколько стоит жизнь однокрылого грифона? Один рубин и кучу неприятностей! И неприятности эти нарастают, как снежный ком. Огромный снежный ком посреди песков на краю света. Но Ашри не привыкать: судьба уже однажды забрала у нее всё, что было. И на сей раз героиня не допустит этого. Дар или проклятие – не имеет значения: она использует пробудившуюся силу, чтобы защитить тех, кто ей дорог. Любой ценой.



Аббарр слушать на видеосервисе Wink.